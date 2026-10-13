Gulacsi derubato in casa con la famiglia: out in Villarreal-Napoli Per lo choc l'estremo difensore ungherese è stato ritenuto non idoneo a scendere in campo

Paura per Peter Gulacsi, il portiere titolare del Villarreal, che nelle prime ore del mattino ha subito una rapina a mano armata mentre si trovava a casa con la moglie e i figli piccoli. Nella nota ufficiale il club iberico ha comunicato che Gulacsi e i familiari non sono rimasti feriti, ma per lo choc vissuto l'estremo difensore ungherese è stato ritenuto non idoneo a scendere in campo questa sera in Villarreal-Napoli, gara della seconda giornata della League Phase della UEFA Champions League. Al posto di Gulacsi, per la sfida contro gli azzurri, tra i pali c'è Luiz Junior. È in corso il secondo tempo della gara all'Estadio de la Ceramica: risultato di 2-1 all'intervallo per la squadra di casa dopo il gol iniziale da parte di Amir Rrahmani al minuto 8. Al 23' la rete di Georges Mikautadze, che ha approfittato dell'errore nel retropassaggio da parte di Matteo Politano, e poi il sorpasso ad opera di Santiago Mouirino al 26' con una conclusione dalla distanza.