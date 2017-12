2018: anno di europei e mondiali per lo sport campano Occhi puntati su scherma, atletica leggera e nuoto in vista di Napoli 2019

Il 2018 si avvicina, a dire il vero è già dietro l'angolo e si annuncia interessante. Ecco i grandi appuntamenti per lo sport campano. A febbraio inizia il sei nazioni di rugby dove saremo rappresentati sicuramente da Canna ed Esposito, poi l'attenzione si sposterà sui mondiali indoor di atletica leggera. La competizione si svolgerà dal 2 al 4 marzo presso la Barclaycard Arena di Birmingham, in Inghilterra. Sognano di esserci la triplista di Pagani Dariya Derkach e il lunghista sannita Stefano Tremigliozzi.

A giugno occhi puntati sulla scherma: precisamente su Novi Sad (Repubblica Ceca) dove si svolgeranno gli Europei, poi un mese dopo ci si sposterà in Cina a Wuxi dove si disputeranno i campionati mondiali. In lizza ci sono Luca Curatoli nella sciabola maschile, Rossella Gregorio nella sciabola femminile e Francesca Boscarelli nella spada femminile, con i primi due sicuri di esserci mentre per la sannita serviranno prestazioni incoraggianti nella seconda parte della Coppa del Mondo.

Ad agosto spazio al nuoto prima, con Stefania Pirozzi che sogna gli europei di Glasgow dal 3 all'8 agosto, e ai mondiali di atletica con il trio Tremigliozzi (7.95 il minimo), Caporaso e Derkach che vuole volare a Berlino. L'anno si chiuderà ancora in piscina con i mondiali in vasca corta dal 7 all'11 dicembre al quale potrebbe partecipare la sannita Stefania Pirozzi. Insomma 12 mesi importanti per lo sport campano che va a caccia di medaglie importanti in un anno che precede il grande appuntamento con le Universiadi a Napoli nel 2019 dove alcuni di questi atleti potranno essere tra i protagonisti.