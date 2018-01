Luvo Barattoli Arzano, inizio con il botto arriva la Neriotti Primo colpo di mercato per la squadra del presidente Piscopo

Anno nuovo, Luvo Barattoli Arzano nuova. Lasciata alle spalle la parte relativa al 2017 della stagione, la società è pronta per lanciare la sfida al nuovo anno. Per farla nel migliore dei modi il presidente Raffaele Piscopo si presenta con un regalo veramente importante per i suoi sostenitori, entra a fare parte della squadra la centrale Camilla Neriotti. L’atleta ha cominciato la stagione nella Conad Olimpia Teodora Ravenna in serie A2, la società frutto della fusione fra le due realtà romagnole.

Camilla Neriotti, nata il 29 aprile 1994 a Moncalieri. Centrale, 185 cm di altezza è pronta per indossare la maglietta della Luvo Barattoli Arzano: “Sarò operativa e completamente a disposizione del coach a partire da giovedì 4 gennaio. Non vedo l’ora di cominciare a giocare con la mia nuova squadra”.

Camilla ritorna in Campania per la terza volta: “Ad Arzano, ricomincio da tre. Le precedenti esperienze in provincia di Salerno, con il Sala Consilina (2013-2014) ed in provincia di Caserta con la Clendy Aversa (2015-2016) non sono andate per niente bene. Mi hanno parlato molto bene dell’Arzano e della sua serietà per cui non ho esitato nemmeno un attimo prima di accettare”.

Un regalo importante del presidente Raffaele Piscopo ai suoi sostenitori: “Ci piace fare le cose per bene. Camilla Neriotti è una giovane centrale che può dare tanto alla nostra squadra così come tanto ci aspettiamo dall’altro volto nuovo che si è unito al gruppo prima della sosta Irene Pichierri”.

“Ho ripreso a giocare –spiega Pichierri- dopo lo stop dovuto alla gravidanza, ho avuto un bambino. Sto lavorando sodo per recuperare la migliore forma possibile e aiutare l’Arzano a superare il momento che sta attraversando in questa stagione dall’inizio turbolento”.

I nuovi acquisti presto potranno giocare anche in un palazzetto più accogliente come spiega il direttore tecnico Antonio Piscopo: “La società ha fatto la sua parte rinforzando la squadra. Ci teniamo affinché il nome di Arzano resti in serie B1 femminile e continui a portare in giro per l’Italia tutto il buono che questa città può offrire. Per fine mese avremo, secondo le indicazioni avute dall’amministrazione comunale, anche un palazzetto di nuovo efficiente che consentirà ai sostenitori di essere di nuovo vicini in tanti alla squadra ed alle rivali di lasciare Arzano senza brutti ricordi legati alla struttura”.

I sostenitori potranno affollare l’impianto per applaudire Camilla Neriotti e tutte le altre beniamine. Anche la nuova arrivata non vede l’ora di scendere in campo: “L’obiettivo che mi sono prefissata –conclude la centrale- è quello di dare una grossa mano alle mie nuove compagne e a coach Collavini a risalire la classifica. Ho grandi stimoli e sicuramente arrivo per fare bene. Con l’aiuto del caloroso pubblico di Arzano possiamo prenderci belle soddisfazioni sportive”.