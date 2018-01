Luvo Barattoli Arzano, domani sera test impegnativo A Roma la squadra di coach Collavini sarà impegnata nel primo match del 2018

Luvo Barattoli Arzano domani sera in campo a Roma. Dopo la lunga sosta di fine anno, la società della famiglia Piscopo ritorna in campo per disputare la gara valida per l’undicesima giornata del campionato di serie B1 femminile, girone D. Fischio d’inizio alle ore 19 sul parquet del Casal de’Pazzi, uno dei palazzetti più difficili da violare. In una delle “classiche” di questo campionato, il coach Paolo Collavini ha l’occasione propizia per testare il rendimento della sua squadra, alla prima uscita dopo il tribolato autunno che ne ha condizionato la posizione di classifica. La Luvo Barattoli Arzano è in decima posizione, con altrettanti punti all'attivo. Molto più su il Casal de'pazzi che sta disputando un gran bel campionato. Il sestetto romano adesso è in quinta posizione con 21 fin qui raccolti.

L’attenzione è ovviamente tutta puntata sull’ultima arrivata in casa arzanese Camilla Neriotti chiamata a dare manforte alle reparto delle centrali, il più colpito dai numerosi infortuni che hanno caratterizzato la prima parte della stagione.

Si gioca al Pala Scozzese di via Roberto Rossellini arbitri dell'incontro Simone Racchi ed Emanuele Renzi. Dopo il test in casa romana, il sestetto di Paolo Collavini ritornerà di nuovo in campo sabato sera alle ore 17, questa volta in casa, ma sempre contro un’avversaria capitolina: sarà il Volley Group Roma a raggiungere Arzano.