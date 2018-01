Luvo Barattoli Arzano, esame di maturità con Isernia La squadra di coach Collavini è chiamata a fare punti pesanti

Prova di maturità per la Luvo Barattoli Arzano. Dopo due test contro squadre di livello superiore, arriva il momento di confrontarsi contro una pericolante. Ecco perché assume un valore particolare la gara che vedrà impegnata domani pomeriggio il sestetto di Paolo Collavini in casa dell'Isernia.

"Una gara da affrontare con la massima attenzione -sottolinea il tecnico- per comprendere se siamo pronti per fare il salto di qualità che tutti ci aspettiamo in questo inizio anno. Sicuramente è più facile giocare contro squadre forti che hanno un bel gioco piuttosto che affrontare rivali che giocano con l'assillo di fare punti per conservare la categoria. La Luvo Barattoli Arzano -conclude Collavini- deve scendere in campo per vincere e conquistare una bella vittoria piena ci aiuterà a capire a che punto siamo arrivati in questa stagione e con quale spirito dobbiamo affrontare le prossime partite".

La Luvo Barattoli Arzano è attualmente al decimo posto della classifica con 13 punti all'attivo, sta messa decisamente peggio l'Isernia al penultimo posto con 9 punti. Le molisane tallonano da vicino Cerignola e Manfredonia entrambe attese da gare difficili contro Scafati e Altino.

Si gioca domani 20 gennaio 2018 alle ore 18.30 al Palasport Fraraccio Via Giovanni XXIII ad Isernia. Arbitri dell’incontro: Marco De Orchi e Christian Battisti.