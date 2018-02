Molinari Ponticelli, arriva l'Antoniana Pescara Il presidente Nappo: "Per la salvezza serve il massimo impegno"

Ritorna a giocare sotto lo sguardo del pubblico di casa il Molinari Ponticelli. La squadra scende in campo domani (10 febbraio 2018) alle ore 18.30 contro l'Antoniana Pescara. Alla vigilia della gara il presidente Rino Nappo chiede il massimo: “Ho dato piena fiducia a questo gruppo, allo staff ed all'allenatore - ha detto il presidente -. Siamo partiti con un entusiasmo che, man mano, è andato un po' calando. La situazione attuale, ovviamente, non può farci dormire sogni tranquilli. E' interesse mio, del pubblico che ci segue, della dirigenza e della società vedere una reazione della squadra a questo momento. La prima cosa, lo ribadisco dopo averlo spiegato anche alle ragazze ed all'allenatore, dev'essere l'impegno. Non possiamo pensare di salvarci se non ci mettiamo tutto l'impegno possibile in campo. E' questo che voglio vedere contro il Pescara".

Una sfida da affrontare con il massimo della concentrazione per un team che ha un bisogno disperato di punti. La zona salvezza è a dieci punti di distanza, occorre utilizzare grinta e concentrazione per tenere viva la concentrazione giornata dopo giornata. Occorre rimpinguare quella stessa classifica che recita che le abruzzesi, rivali di turno, sono più che mai in corsa per un posto al sole. Occupano infatti quota 24 punti, a sole quattro lunghezze dalla terza posizione attualmente occupata dal Mesagne.

Prima del match queste le parole dell'allenatore Paolo Strigaro: "Speriamo di far rispettare il fatto campo - ha detto -. Pescara è quasi in zona play-off, noi cercheremo di trovare continuità in casa. Stiamo cercando di affrontare la situazione in maniera serena, tra virgolette. Proveremo a porre freno a quei cali che hanno caratterizzato anche le prestazione positive. Fisicamente stiamo bene".

La gara di campionato valida per la quindicesima giornata del girone H del campionato di serie B1 femminile sarà arbitrata dalla coppia costituita da Raffaele Mansi e Andrea Tavano.