luvo barattoli arzano ko contro la capolista

La Luvo Barattoli Arzano non riesce più a stupire. Tiene testa alla capolista del girone fino in fondo nei set iniziali ma poi quando c’è da affondare e portare a casa la vittoria parziale, non riesce ad avere la meglio. Per due volte i vantaggi hanno premiato la prima della classe che ha completato l’opera nella terza ed ultima frazione, quando è rimasta praticamente da sola in campo.

Eppure le premesse per vivere una serata diversa c’erano tutte. Al netto degli errori, nel primo set la squadra di casa riesce a tenere testa alla grande favorita passando avanti in tutti i passaggi obbligati della frazione (8-6 e 16-14). Nel finale Antignano e Kostadinova riescono a ribaltare il punteggio 19-21 ma non è finita. Si arriva ai vantaggi dove prevale la maggiore esperienza delle prime della classe.

Stesso discorso nel secondo parziale. Qui il vantaggio accumulato dalle arzanesi è degno di nota (8-3). Un gap che non spaventa le ospiti che restano in scia e soprattutto aspettano gli errori del sestetto di casa. Il recupero finale (22-24) è l’ultimo fuoco prima della resa col medesimo punteggio 24-26.

E’ questo l’ultimo episodio di un match che si prolunga di un’altra ventina di minuti nel corso dei quali in campo resta solo il sestetto di Carratù.

A complicare la classifica della Luvo Barattoli Arzano sono anche i risultati che arrivano dagli altri campi. A cominciare dalla vittoria per 2-3 dell'Isernia in casa dello Scafati e proseguendo con la netta affermazione del Santa Teresa sulla Volley Group. Prossima tappa sabato prossimo proprio in quel di Messina.

Luvo Barattoli Arzano 0

Cutrofiano 3

(24-26; 24-26; 12-25)

Luvo Barattoli Arzano: Maggipinto, Passante 8, Topa, Voluttoso 9, Coppola 4, Astarita 7, Neriotti 6, Guida (L), Mancini 1, Campolo 7. Non entrate: Iorio e Pichierri. All. Collavini

Cutrofiano: Kostadinova 12, Beltrando, Bellapianta 1, Panucci 13, Saveriano 4, Matichecchia, Antignano 10, Faraone, Morone 10. Non entrate: Maizza, Marra, D’Onofrio. All. Carratù

Arbitri: Tartaglione e Stellato

Note. Durata set: 27’; 31’; 19’. Battute sbagliate Arzano: 9. Battute punto Arzano: 3. Battute sbagliate Cutrofiano 2; Battute punto: 3.