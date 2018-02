La Luvo Barattoli Arzano affonda a Santa Teresa di Riva Brutta sconfitta per la compagine campana

Il Santa Teresa di Riva conquista una convincente affermazione nello scontro diretto con la Luvo Barattoli Arzano. Il sestetto di Jimenez si impone senza soffrire più di tanto su di una squadra che ha perso di nuovo la retta via. La sosta ha fatto molto male alle ragazze della provincia napoletana che non riescono più ad esprimersi in campo.

In terra siciliana la Luvo Barattoli Arzano ha vissuto il momento migliore lungo tutto l’arco della prima frazione di gioco. Coppola e compagne hanno avuto anche fra le mani le redini dell’incontro per poi capitolare improvvisamente. Sul punteggio di 16-20 si è spenta la luce ed il Santa Teresa di Riva ne ha approfittato per mettere a segno un incredibile parziale di 9-0 che ha fissato il risultato sul 25-20.

Arzano accusa il colpo e nella frazione successiva sparisce praticamente dal campo. Sembra un po’ il copione già visto nell’ultimo set della gara interna con il Cutrofiano. Le siciliane ringraziano e senza soffrire portano a casa anche il secondo set: 25-13.

Nel terzo set le ospiti riprendono a giocare. La gara ritorna ad essere interessante ed il set fila via equilibrato fino al colpo di coda finale che consente alle padrone di casa di vincere 25-23 e mettere in cassaforte tre punti d’oro per staccare la Luvo Barattoli. La classifica delle arzanesi resta ancora fuori dalla zona rossa solo grazie alla concomitante sconfitta dell’Isernia, superata in casa dal Volley Group per 0-3.

Santa Teresa di Riva 3

Luvo Barattoli Arzano 0

(25-20; 25-13; 25-23)

Santa Teresa Volley: Fizzotti (L), Moschella, Testagrossa, Ascensao M., Mordecchi, Sergi, Mazzulla, Casale, Marcone, Villari, Peonia, Ascesnsao R. Marcone. All. Jimenez

Luvo Barattoli Arzano: Iorio, Passante, Topa, Voluttoso, Coppola, Astarita, Neriotti, Guida (L), Campolo, Pichierri, Maggipinto, Mancini. All. Collavini