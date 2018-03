Luvo Barattoli Arzano aspetta la Givova Scafati per il derby Astarita è carica: "L’occasione giusta per vincere e convincere"

Primo derby del girone di ritorno per la Luvo Barattoli Arzano. Domani pomeriggio alle ore 17 nel consueto scenario della palestra dell’Istituto Don Geremia Piscopo in via Napoli ad Arzano arrivano le ragazze della Givova Scafati. La gara è particolarmente attesa dalla formazione di Paolo Collavini che dopo l’ottima prestazione in casa della corazzata GioVolley Aprilia è chiamata a tirare fuori tutta la grinta per riuscire nello scontato obiettivo di centrare la vittoria da tre punti.

“Sotto il profilo del gioco –spiega Giusy Astarita- dobbiamo ripetere la buona prestazione della settimana scorsa, magari con un risultato tondo in nostro favore che ci ripaghi un po’ delle amarezze di questo campionato. Ci è capitato più volte di andare in difficoltà in qualche gara dove si commettono errori più del dovuto, per questo vogliamo scendere in campo in questa gara importante per la nostra classifica con il massimo della concentrazione. Ci servono punti per rientrare nella zona tranquilla della classifica e questo derby è l’occasione giusta per vincere e convincere”.

Ancora vivo il ricordo della gara di andata. Lo scorso 11 novembre. Dopo una buona partenza arrivò l’infortunio ad Alessia Postiglione che minò il proseguimento del match lasciando i tre punti in mano alla squadra di casa che si impose 3-1. Adesso è il momento di dimenticare per sempre quella serata e suonare la carica. L’Arzano ha fame di punti e la gara contro le ragazze di coach Napolitano è un interessante banco di prova. Arbitri dell’incontro Barbara Bonafiglia e Raffaele Cafaro.