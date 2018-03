Molinari Ponticelli beffato al tie-break Finisce 2-3 al PalaVesuvio, Coach Riccone: “Bicchiere mezzo vuoto, c’è tanto da fare”

Molinari Volley Ponticelli rimontato sul finale cade contro Orsogna. Le biancoblù si arrendono solo dopo cinque set e dopo aver dominato per lunghi tratti della gara. Le ragazze di Fiorenzo Riccone superano in scioltezza il primo step della gara con un netto 25-13.

Nel secondo parziale si lotta punto a punto ed ha la meglio Orsogna (24-26) che pareggia i conti ma cade subito nel set successivo in maniera roboante (25-16). A dimostrazione che anche all’andata di poteva ottenere molto più di una sconfitta per 3-0, le biancoblù ipotecano 1 punto dopo un’ora e mezza di gioco. Il quarto ed il quinto parziale, però, sanciscono la beffa definitiva: le ospiti portano a casa un 20-25 e pareggiano i conti. Al tie-break vincono l’ultimo punto in ballo con un 11-15.

Così l’allenatore Fiorenzo Riccone al termine dell’incontro: “Il bicchiere lo vedo mezzo vuoto – ha detto -. A caldo posso dire che abbiamo condotto noi la gara per tre set. Sicuramente ci sono tanti aspetti positivi, questo è un punto che fa brodo ma che non cambia le carte in tavola. Dobbiamo pensare a lavorare, c’è ancora molto da migliorare e dobbiamo pensare già alla prossima gara. L’imperativo è quello di crederci”.

Sicuramente più proficue le prestazioni delle squadre giovanili. Nel campionato under 13 le giovanissime del Ponticelli vincono in casa della Volleyball Flayer per 0-3 in settimana. Lo stesso vale per l’under 14 di Paolo Strigaro che batte l’Hidris Volley 0-3 e si porta primo in classifica. Nel campionato d’eccellenza regionale le ragazze di ponticelli battono 3-0 in casa l’Arzano. Ottime le prestazioni anche della serie D che vince 3-0 in casa contro il Volalto e continua la corsa alla zona play-off.



MOLINARI VOLLEY PONTICELLI 2

VIRTUS ORSOGNA 3

(25-13; 24-26; 25-16; 20-25; 11-15)

Molinari Volley Ponticelli: Musella (L), Rapillo, Manzo 13, Del Giudice 8, D’Aniello 20, Aprea 17, Battaglia 4, Imbimbo 9, Rapillo. Non entrate: Guarracino, Romano, Oliviero. All. Riccone

Virtus Orsogna: Di Gregorio 15, Trentini, Di Francesco, Mancini 18, Vittozzi (L), Di Paolo 11, Ghezzi 9, Capponi 7, Miceli 1, Fantinel 12, Di Bert 3. Non entrate: Taraborrelli, Di Prinzio, Di Sciullo. All. Saccucci

Note: spettatori circa 200. Durata parziali (‘21, ‘29, ’26, ’30, ‘17). Battute punto: Orsogna 6, Ponticelli 6. Battute sbagliate: Orsogna 7, Ponticelli 6.