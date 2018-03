La Luvo Barattoli Arzano batte Scafati Tre punti d’oro per la squadra di Collavini. Prestazione super della centrale Camilla Neriotti

Con una prestazione superlativa la Luvo Barattoli Arzano si impone contro la Givova Scafati e conquista tre punti importanti per la corsa verso la zona centrale della classifica. Nonostante il divario in classifica il sestetto di Collavini sfodera una prestazione grintosa e riesce a conquistare la vittoria nel derby della Campania. Unico rammarico il terzo set lasciato alle ospiti dopo una rincorsa che aveva fatto ben sperare i sostenitori di casa. Prestazione da incorniciare per la centrale Camilla Neriotti che chiude la partita con ben 28 punti all’attivo. Undici muri vincenti ed un aces.

Serviva una vittoria ed è arrivata al termine di una gara durata 100 minuti, nel corso della quale la Luvo Barattoli Arzano ha più volte mostrato i muscoli alla cugina scafatese. La partita si apre con un punto della centrale scafatese Ketty Vinaccia, insieme a Dora Sollo ex dell’incontro.

La Luvo Barattoli dimostra subito di essere in serata di grazia scappando avanti fino al 9-3. Ci prova coach Bruno Napolitano a fermare il tempo per riordinare le idee alle sue ragazze, senza però ottenere i risultati sperati (11-7). Quando anche le arzanesi cominciano a commettere errori le ospiti si avvicinano un po’ di più nel punteggio. I tentativi di rimonta sono vani e Camilla Neriotti può chiudere senza problemi il primo set: 25-16.

Nella seconda frazione la squadra di casa concede il bis. Il set è equilibrato fino al break ospite (11-14) che costringe Collavini a colloquiare con le sue atlete nel primo dei time-out a disposizione. Ristabilita la parità, parte l’allungo decisivo che fissa il punteggio sul 25-21.

Non riesce il colpo del Ko. Nella terza frazione lo Scafati approfitta di ogni sbavatura per portarsi al comando. L’equilibrio regna sovrano fino alla fine (22-22) ed è un errore di Astarita a consegnare due set-ball alle ospiti. Ci pensa la solita Neriotti a ristabilire la parità (24-24) ed è la stessa eroina della serata a tirare fuori la palla che invece offre alla Givova l’opportunità di accorciare (24-26).

Nel quarto set invece non c’è storia. Dopo la fiammata iniziale esterna (0-4), la Luvo Barattoli Arzano riprende fra le mani le redini e recita un monologo fino alla vittoria finale 25-13.

LUVO BARATTOLI ARZANO 3

GIVOVA SCAFATI 1

(25-16; 25-21; 24-26; 25-13)

Luvo Barattoli Arzano: Passante 7, Topa, Voluttoso 14, Coppola 1, Astarita 5, Mautone, Neriotti 28, Guida (L), Mancini, Campolo 18. Non entrate: Maggipinto e Pichierri. All. Collavini

Givova Scafati: Santin 7, Trevisol, Vinaccia 9, Modena (L), Laragione, Manzano 12, Sollo 11, Liguori 8, Sannino, Alikaj 3. All. Napolitano

Arbitri: Bonafiglia e Cafaro

Note. Durata set: 24’; 25’; 28’; 23’. Battute sbagliate Arzano: 6; Battute punto Arzano: 5. Battute sbagliate Scafati: 8. Battute punto: 2.