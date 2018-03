Luvo Barattoli Arzano di scena nella tana dell'Altino Sfida esterna ad una delle corazzate del girone D della B1 femminile

Destinazione Altino. Il programma della giornata di campionato prevede un impegno interessante per il gruppo della Luvo Barattoli Arzano. La squadra continua ad alternare prestazioni maiuscole e convincenti a passaggi a vuoto che ne hanno minato la situazione di classifica, ecco perché si deve affrontare la parte conclusiva della stagione con il massimo della concentrazione.

La gara nella tana della prima della classe è uno stimolo di quelli che piacciono tanto al gruppo del presidente Piscopo. Nel corso degli ultimi due campionati, proprio in questo tipo di partite riesce ad avere il meglio dalle sue atlete ed ovviamente anche domani sera (domenica 11 marzo alle ore 18) ci si aspetta una prestazione maiuscola della squadra della provincia napoletana.

L'Altino è in seconda posizione, in compagnia dell'Aprilia. Ad un solo punto da quota 43 occupata dalla prima della classe Cutrofiano. Poche settimane fa in casa Aprilia, la Luvo Barattoli se la giocò fino all'ultima palla del quinto set, domani proverà sicuramente a strappare oltre all'applauso altri punti importanti considerato che la diretta inseguitrice, l'Isernia è ad un solo punto e questa sera ha un impegno non proprio semplice in casa del Maglie.

Si gioca al Palasilvestrina (Località Silvestrina) ad Altino in provincia di Chieti. Arbitri dell'incontro Francesco Aiello e Paolo Benigni.