Italia Thunder, venerdì a caccia del riscatto con gli inglesi Dopo il flop di Liverpool serve una risposta convincente nella quarta giornata delle World Series

L'Italia Thunder, guidata dall'Head Coach campano Biagio Zurlo, è reduce da una dura sconfitta per 5 a 0 contro i British Lionhearts. Un ko arrivato nonostante la squadra fosse almeno sulla carta competitiva con un quintetto al cui interno era presente anche Clemente Russo, che nonostante le sue quasi 36 primavere va ancora considerato il migliore pugile italiano. Per la gara di ritorno, in programma venerdì 16 a Cernusco sul Naviglio, Biagio Zurlo e lo staff azzurro hanno contano anche sul fatto casalingo per rispondere sul ring alla disfatta di Liverpool.

Ovviamente per via del regolarmente che impone la turnazione tra i pugili, non ci saranno né Clemente Russo né Vittorio Parrinello. L'uomo di punta sarà Gudo Vianello nei 91 kg ma quel che più conta in questo momento è fare punti. Attualmente la classifica generale del gruppo B vede i France Fighting Rosters in testa con nove punti in tre sfide disputate, seconda la compagine inglese a quota 7 punti, terzi sono gli azzurri con quattro lunghezze, mentre a chiudere il gruppo c'è la Croazia con un solo punticino.

Dopo la sfida interna contro gli inglesi, l'Italia Thunder tornerà sul ring il prossimo 6 aprile a parigini contro la compagine transalpina, per poi chiudere il girone a Pula il 13 aprile contro la Croazia. In uno dei due match quasi sicuramente si rivedrà all'opera anche il campione di Marcianise Clemente Russo.