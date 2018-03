Luvo Barattoli Arzano pronta per la grande sfida contro Maglie Coach Collavini: "Concentrazione massima per centrare il miglior risultato"

Ancora una sfida impegnativa per la Luvo Barattoli Arzano. Domani pomeriggio (sabato 17 marzo 2018) alle ore 17 nella cornice della palestra dell’Istituto Professionale Don Geremia Piscopo, la squadra di casa dovrà vedersela con il Maglie. Una sfida contro una delle rivali storiche del sodalizio di casa che si trova in una situazione di classifica tutt’altro che tranquilla.

La ricerca della vittoria è un fattore imprescindibile come spiega il coach Paolo Collavini: “Le gare come questa devono essere giocate soprattutto con la testa. Ormai è arrivato il momento di scendere in campo con la massima concentrazione e fare tutte le cose che abbiamo dimostrato di saper fare nel corso di questo campionato. Dobbiamo dare il massimo in queste partite che mancano alla fine del campionato, per centrare l'obiettivo stagionale e soprattutto per portare a casa il maggior numero di punti possibili”.

L’attenzione si sposta sulla gara: “Quella con il Maglie –sottolinea Collavini- è una gara da vincere a tutti i costi. Scenderemo in campo contro una squadra che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Loro sono già salve, lontane dalla zona dei play-off per cui scenderanno in campo determinate a vendere cara la pelle per togliersi qualche soddisfazione in più e chiudere nel migliore dei modi questa stagione. Sarà compito nostro cercare di impedire tutto ciò e portare a casa il risultato. Per fare questo ci siamo allenati abbastanza bene nel corso di questa settimana e quindi scenderemo in campo con il massimo della concentrazione”. Arbitri dell’incontro Giovanna La Rocca e Cosimo Costa.