Il Molinari Ponticelli sogna l’impresa in casa dell’Oria La squadra campana nutre ancora qualche speranza di salvezza

Ancora una trasferta per il Molinari Ponticelli che se la vedrà contro la Damiano Spina Oria. La squadra delle provincia di Brindisi occupa il settimo posto della classifica e non ha più niente da chiedere a questa stagione. La zona playoff è distante ben 15 punti, più o meno la stessa distanza la separa dalla zona calda della classifica.

Tutt'altra aria invece si respira in casa Molinari Ponticelli. La salvezza è ancora raggiungibile anche se il distacco dal Chieti è di ben 11 punti, ecco perché ogni gara è da affrontare con il coltello fra i denti fino a quando ci sarà il conforto della matematica.

Così coach Riccone alla vigilia della gara: "Le ragazze mantengono sempre un impegno alto. Non posso assolutamente lamentarmi da questo punto di vista, la squadra si allena sempre con costanza ed impegno. La classifica è complicata e ci mette pressione, chiaramente anche questo incide mentalmente. Magari con un'altra posizione avremmo mentalmente un'altra marcia. Fino alla fine, comunque, onoreremo il nostro impegno".

La gara fra il Molinari Ponticelli e l'Oria è in programma domenica 25 marzo al Palazzetto dello sport di Oria in via Crocifisso alle ore 18. Arbitri dell'incontro: Davide Tolomeo e Giuseppe Pellè.