Luvo Barattoli Arzano vittoriosa nel derby con la Torrese Due punti d'oro per le ragazze di coach Collavini che si sono imposte al quinto set

Due punti d'oro per la Luvo Barattoli Arzano che viola il campo della Fiamma Torrese e compie un altro passo in avanti in classifica. Il derby non è la più semplice delle gare, tanti i fattori in grado di condizionarne l'esito. Colorata anche la cornice di pubblico che ha fatto da corona allo spettacolo offerto dai sestetti in campo. A dispetto del risultato finale maturato al termine dei cinque set, la gara è stata avvincente soltanto nell'ultimo parziale. I primi quattro set invece sono stati dei monologhi e non hanno offerto emozioni particolari.

La cattiva sorte questa volta ha colpito il libero Santa Guida, infortunata alla mano ha lasciato il posto a Marcella Maggipinto che ha fatto la sua parte nel migliore dei modi. Comincia di buona lena la Luvo Barattoli Arzano. La squadra ospite si porta subito avanti (4-8) grazie alla buona vena di Giusy Astarita (23 punti totali per lei) ed accumula immediatamente un vantaggio convincente (10-16). La Fiamma Torrese mette a segno punti principalmente sugli errori delle avversarie. Il primo set si conclude con il punteggio di 16-25.

La Luvo Barattoli Arzano concede il bis nella seconda partita. Il copione è il medesimo con Campolo e Passante che si danno da fare per raggiungere l'obiettivo del doppio vantaggio. Dal terzo set la squadra di casa sparisce dal campo. Midriano e De Siano prendono per mano la squadra oplontina che non risulta mai in affanno nel corso di questa frazione terminata 25-17. Collavini prova a correre ai ripari mandando in campo Iorio e Mancini ma ormai il parziale è compromesso.

Stesso copione nel quarto set. In evidenza l'ex Francesca Maresca. Sua anche l'invasione finale che ha consegnato la vittoria alle ospiti al termine del tie-break. Nel set decisivo le ragazze di casa vivono il momento migliore a cavallo del cambio campo (10-8) ma Passante e compagne riescono a recuperare fino a portare a casa la vittoria.

Fiamma Torrese 2

Luvo Barattoli Arzano 3

(16-25; 16-25; 25-17; 25-18; 12-15)

Fiamma Torrese: Moretti (L), De Siano 15, Tanzini 5, Midriano 15, Maresca 14, Lauro 11, Angelelli 2. Non entrate: Perna, Gaito, Amitrano, Di Nicuolo. All. Salerno

Luvo Barattoli Arzano: Iorio, Passante 12, Topa, Voluttoso 4, Coppola 4, Astarita 23, Neriotti 14, Maggipinto (L), Mancini 1, Campolo 21. Non entrata: Pichierri. All. Collavini

Arbitri: Feo e Di Meglio

Note. Durata set: 19'; 20'; 23'; 21'; 14’. Battute sbagliate Fiamma: 5. Battute punto Fiamma: 7. Battute sbagliate Arzano: 14. Battute punto Arzano: 8. Spettatori 200 circa.