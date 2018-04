Scherma, Curatoli ad un passo dal podio in Corea del Sud Buona prova dell'atleta napoletano fermato nei quarti di finale dal russo Ibragimov

Un quinto posto amaro per Luca Curatoli nella prova maschile del Grand Prix Fie di sciabola in Corea del Sud. Il napoletano, già qualificato al tabellone principale grazie alla sua posizione nel ranking, ha esordito contro il francese Annic, avversario coriaceo che gli ha dato grande filo da torcere. Ma con la pazienza di cui sono dotati i grandi campioni, Curatoli ha atteso il momento migliore per fare il break e vincere l'assalto per 15 a 12.

Stesso andamento anche nel secondo assalto quello contro il koreano Lee Jonghyun vinto ancora dal napoletano per 15 a 12. Il successo ha regalato un derby tutto italiano negli ottavi di finale contro Berrè. Sfida vinta agevolmente dal campano per 15 a 7 che si è presentato ai quarti insieme a Montano e Samele formando un terzetto che è andato a caccia del podio ma senza troppa fortuna.

Samele ha perso 15 a 9 contro il koreano Kim Junghwan, l'eterno Aldo Montano è stato superato dall'americano Dershwitz mentre Curatoli non è riuscito ad impensierire più di tanto il russo Ibragimov che si è imposto per 15 a 9. Un tris di sconfitte che ha lasciato l'amaro in bocca perché il podio era assolutamente alla portata di uno dei tre azzurri.

Dopo la trasferta in Corea del Sud gli sciabolatori si prepareranno per le ultime due tappe di Coppa del Mondo in programma dal 18 al 20 maggio a Madrid in Spagna e dall'1 al 3 giugno a Mosca in Russia.