Aerobica, buoni risultati per le società partenopee In particolare evidenza i club dell’area flegrea-napoletana

Ventuno podi per la Campania nei recenti Campionati interregionali Gold di Aerobica della Federazione Ginnastica d’Italia zona 2, che va dalle Marche alla Sicilia, Sardegna compresa. Al Palazzetto dello Sport di Porto S. Elpidio sono state ancora una volta le società dell’area flegrea- napoletana a riscuotere un ricco bottino di medaglie. Due ori per il California Monte di Procida di Simona Scotto, con Maria Chiocca, laureatasi campionessa interregionale nel Singolo JA1, e con Pako Scotto Rosato in A1. Ma il bottino del sodalizio del Presidente Vincenzo Scotto si è arricchito di tre argenti, nel Trio JA, nel Gruppo JA e nella CM A, e tre bronzi nel Trio JA, nel Gruppo A e nel Singolo A1.

Due titoli interregionali anche per l’atro sodalizio montese, la Chige di Giorgio Illiano, sul primo gradino del podio con Maurizio Lubrano Lavadera nel Singolo JA2 e lo stesso Lubrano in Coppia Mista con Marcella Lucci giunta, poi, seconda nel singolo JA2. Completano il medagliere del club di Chiara Barone i bronzi del Trio JA e della Coppia Mista Senior. La quinta medaglia d’oro, con podio tutto campano, è stata appannaggio del Gruppo allievi della Gylness Bacoli di Ylenia Giugno con Federica Carnevale, Francesca Colella, Elisa Di Meo, Alessia Laurino, e Flavia Sepe, alla quale si aggiungono i due bronzi delle compagne di club, Gaia Laurino nel singolo JB e Alessia Laurino nel singolo A2.

Tre argenti invece per la Fitness Trybe Pomigliano d’Arco di Serena Piccolo con Eva Iurlaro nel Singolo A3, con il Trio ed il Gruppo allievi. Gli ultimi due podi li hanno conquistati, salendo sul 3°gradino, Bruna Cilenti del New 7° Cerchio Napoli di Sergio Bellantonio nel singolo JA1 ed il Gruppo JA del C.G. Benevento di Cristiana D’Anna (nella foto con Maria Chiara Salerno). Appuntamento per tutti con la finale nazionale in programma il 12 e 13 maggio a Monte di Procida dove gli atleti di campani sono chiamati a ribadire il loro grande valore tecnico davanti al pubblico amico, in bocca al lupo!