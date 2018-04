Molinari Ponticelli, scontro diretto in casa del Minturno Coach Riccone: "Una gara da onorare a tutti i costi"

Il viaggio del Molinari Ponticelli in questo travagliato campionato di serie B2 femminile fa tappa in casa della Pallavolo Minturno. Una di quelle gare che sulla carta sarebbero alla portata della società napoletana decisa ad onorare il campionato fino all'ultima palla dell'ultima giornata come sottolinea il tecnico della squadra di Ponticelli Fiorenzo Riccone: "L'obiettivo è quello di onorare l'impegno. Per questo abbiamo lavorato come sempre con grande costanza in palestra. Una squadra che retrocede non ha certamente il morale alto. Chiaramente non fa piacere a nessuno. Ci siamo detti comunque che onoreremo il campionato dando il meglio di noi stessi in questa fase."

La gara poteva essere considerata uno scontro diretto per la salvezza, ma la situazione di classifica la rende tale solo per la squadra laziale che si trova a soli tre punti dalla Coged Teatina Chieti e vuole giocarsi la permanenza in questa categoria con Castellammare di Stabia e Benevento forte dei suoi 24 punti, ben nove in più del Molinari che occupa il penultimo posto della classifica a quota 13 punti.

Per quanti volessero recarsi nel basso Lazio ad assistere a questo incontro, l'indirizzo da inserire nel navigatore è Palazzetto dello Sport, via Critoforo Colombo 15. Marina di Minturno (LT).