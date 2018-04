Arzano Volley conquista il titolo di Campione Territoriale U18 La squadra di Piscopo supera in finale il terribile Pool Volley Napoli per 3-1

L’Arzano Volley rinnova l’appuntamento con il titolo Under 18 della provincia napoletana. La squadra di Antonio Piscopo ha superato in finale la Pool Volley Napoli con il punteggio di 3-1 e diventa campione territoriale per la stagione 2017-2018.

Per la terza volta consecutiva la squadra arzanese sale sul gradino più alto del podio e lo fa al termine di una lunga finale giocata al cospetto di un pubblico caloroso.

La gara è stata tutt'altro che semplice. Il sestetto allenato dall'ex Raffaele Simonte si dimostra spigoloso e difficile da superare. Il primo set dura oltre mezz'ora. Le due squadre si rincorrono per buona parte del parziale. Tanti errori e nessun padrone fino alla fase calda che vede Castellano e compagne lasciare dietro Arzano e raggiungere per prime la fatidica quota 25.

Nel secondo set n campo c'è solo l'Arzano Volley. Mautone, Putignano e Bianco fanno capire di voler recuperare il terreno perduto e imbeccate a dovere da Annaclaudia Riccio vanno a bersaglio con regolarità. Eloquente il 25-7 finale. Gli altri due set vivono sulla falsariga del primo. Equilibrio e gioco poi nella fase decisiva l'allungo del sestetto di coach Antonio Piscopo. In evidenza anche Iorio, De Giorgio e Celotti oltre una sicurezza come il libero Marcella Maggipinto. Spazio anche per Fabiola Piscopo. A completare il gruppo di campionesse territoriali Under 18 ci sono Sara Panacea, Morgana Di Giacomo e Serena Coratella.