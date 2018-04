Molinari Ponticelli, il ko significa retrocessione Il Minturno si impone 3 a 0, campane matematicamente retrocesse con tre giornate d'anticipo

Il Molinari Volley Ponticelli si arrende in casa dell’Asd Pallavolo Minturno per 3-0 e saluta la serie B2. Partita amara per le biancoblù che, dopo la sconfitta nel derby contro la prima in classifica della scorsa settimana, retrocede con tre giornate di anticipo.

A nulla serve la grinta e la determinazione messe in campo dalle partenopee che nel primo set si arrendono 25-17. Nella successiva ripresa un finale un po’ più lungo ma altrettanto amaro, il finale 25-21. Col terzo set chiuso 25-18 finisce anche la partita.

Sintetico coach Fiorenzo Riccone al termine del match: “Sicuramente una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Come tutto il percorso fatto finora sembra manchi sempre qualcosa per chiudere le gare. E’ un po’ lo specchio di tutto l’anno. Si conclude almeno matematicamente quest’esperienza, con la consapevolezza di averci provato facendo tutto il possibile”.

Asd Pallavolo Minturno: Rodriguez 7, Trocciola 2, D’arco 8, Trocciola 4, D’angelo 17, Galiero 10, Treglia (L), Verde, Pinto (L). Non Entrate: Simeone, Romano, Pimpinella, Di Russo, Stefanelli, Gargiulo. All. Ciufo

Molinari Volley Ponticelli: Musella (L) , Del Giudice 2, D’Aniello 8, Aprea 9, Battaglia 1, Imbimbo 8, Manzo 7. Guarracino , Rapillo. Non entrate: Oliviero, Romano. All. Riccone

Note: spettatori circa 200. Durata parziali (’27, ‘27’, ‘24). Battute punto: Minturno 7, Ponticelli 3. Battute sbagliate: Minturno 8, Ponticelli 8.