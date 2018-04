Luvo Barattoli Arzano corsara nella tana del Planet Strano Secco 3 a 0 per la squadra di coach Collavini

Importante affermazione esterna della Luvo Barattoli Arzano che si impone per 0-3 in terra siciliana, conquistando tre punti in casa del Pedara.

La squadra ospite inizia il match in maniera perentoria. Non lascia spazio alle ragazze di casa e in poco più di dieci minuti regola la pratica imponendosi con un eloquente 12-25.

Passata la sfuriata iniziale delle albanesi, la gara entra nel vivo. Le padrone di casa non vogliono essere relegate al semplice ruolo di comparsa e si danno da fare per impegnare Astarita e compagne. Nel momento decisivo del parziale viene fuori la maggiore esperienza delle ospiti che arrivano per prime al traguardo: 24-26.

Prese le misure, le siciliane danno il meglio nella terza frazione prima di capitolare lasciando tre punti importanti nelle mani delle arzanesi che chiudono 22-25.ù

PLANET STRANO LIGHT 0

LUVO BARATTOLI ARZANO 3

(12-25; 24-26; 22-25)

Planet Strano Light Pedara: Di Lorenzo, Nunzio, Zuppardo, Surace, Albano, Barbagiovanni, Montesi, Bicchieri, Carnazzo, Parpaglioni, Gueli e Mannino (L). All. Salvatori

Luvo Barattoli Arzano: Passante, Esposito, Voluttuoso, Coppola, Astarita, Neriotti, Maggipinto, Mancini, Campolo, Pichierri, Guida. All. Collavini

Arbitri: Angeloni e Martorano di Siracusa

Note: Durata: 13'; 23'; 31'.