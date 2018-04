Molinari Ponticelli in campo contro la Teatina Chieti La squadra di coach Riccone è impegnata domani pomeriggio alle ore 17.30

Ritorna in campo la Molinari Ponticelli. La squadra di coach Fiorenzo Riccone è impegnata domani pomeriggio alle ore 17.30 nella gara casalinga contro la Coged Teatina Chieti. Le ragazze sono chiamate a scendere in campo con orgoglio e concentrazione per onorare fino alla fine i sacrifici sostenuti dal presidente Nappo per affrontare questa affascinante avventura nel campionato nazionale di Serie B2. L'appuntamento nella palestra Meriggioli del PalaVesuvio di Ponticelli sarà arbitrato dalla coppia casertana costituita da Daniel Beneduce e Immacolata Arienzo.

Le ospiti sono impelagate nella lotta per non retrocedere, scenderanno in campo per conquistare l'intera posta in palio e contendere la salvezza a due squadre della Campania (Link Campus e Benevento) e ad una laziale (Minturno). Compito delle napoletane impedirlo come spiega in sede di presentazione coach Fiorenza Riccone:"Non possiamo chiedere più nulla alla classifica ma onoreremo fino alla fine il campionato. Cercheremo di fare più punti possibili fino alla fine. Ci sarà da parte nostra la volontà di fare più punti possibili fino alla fine. Chiaramente bisogna tener conto del fatto che siamo ormai fuori dai giochi".