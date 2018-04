Crocelle Race Park: cross country allo spettacolo puro A Palma Campania grande successo per la II edizione dela gara dedicata alla MTB

Quando si mettono insieme divertimento, passione e amore per la mountain bike il risultato non può che essere una splendida giornata: è quella che hanno vissuta i tanti bikers e gli addetti ai lavori presenti alla seconda edizione della Crocelle Race Park disputata a Palma Campania.

La gara di mountain bike cross country si è disputata su un percorso ad hoc disegnato all’interno del Bosco delle Crocelle tra strappi, discese, slalom, ghiaia, rock garden e tratti molto tecnici perfettamente interpretati dai partecipanti tra sport, natura ed emozioni a non finire sulle ruote grasse e tacchettate.

Tra categorie giovanili, agonistiche ed amatoriali, obiettivo podio raggiunto per Antonio Cairo (Asd Belvedere), Luigi Piteo (GSC Moiano) e Celestino Tortorella (Cicloteam Valnoce) tra gli allievi uomini, Adelaide Preziosa (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Chiara Mazzotta (Team Bykers Viggiano) tra le donne allieve, Krizia Ruggieri (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro), Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce) e Alessia Gaudioso (Cicloteam Valnoce) tra le donne élite, Enrico Donadio (Pit Stop Team Ciclòo), Samuele Ricca (Valsele Bike School Team) e Patrick Vanacore (Team Giuseppe Bike) tra gli esordienti uomini, Rebecca Angiulo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le donne esordienti, Maria Grazia D'Anna (Pit Stop Team Cicloo) tra le élite master donna, Emanuele Cantalupo (Focus XC Italy Team), Mattia Germinario (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Mattia Ninni Colasanto (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli juniores, Luigi Siano (Asd Loose Dogs), Patrizio Rocco (Vesuvio Mountain Bike) e Angelo Raffaele Cavallaro (Asd Primal) tra i master 5, Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano), Antonio Guadagno (Polisportiva Silenziosa Partenopea) e Giovanni Sodano (Polisportiva Silenziosa Partenopea) tra i master 6, Ferdinando Panagrosso (Pit Stop Team Ciclòo), Giuseppe Miranda (Team Bifulco) tra i master 7, Giuseppe Abbondandolo (Tortora Bike Crisciuolo Petroli) tra i master 8, Ilaria Colantonio (Murolo Costruzioni), Julieta Alfonsina Celaya (Mtb Caserta) e Pasqualina Capolongo (Mtb Caserta) tra le master donna 1, Irene Giuliano (Asd Loose Dogs) tra le master donna 2, Tommaso Vecchione (Federal Team Bike) tra gli under 23, Domenico Chiarelli (Cicloteam Valnoce) tra gli elite, Mirko Zanni (As Dilettantistica Il Triciclo Sidicino), Raffaele De Gennaro (Lucky Team) e Gabriele D’Amora (Barracuda Bike Cycling Team) tra gli élite sport, Paolo Russo (Federal Team Bike), Domenico Casertano (Mtb Tifata) e Lorenzo Melito (Team Cycling Botta) tra i master 1, Raffaele Esposito (Team Giuseppe Bike) Santino Stavola (Bike in Tour Vallo di Diano), e Bonaventura Corliano (Over the Top Bike) tra i master 2, Vincenzo Parlato (Team Giuseppe Bike), Quirino Placido (Murolo Costruzioni) ed Ernesto Ciavolino (Vesuvio Mountain Bike Race) tra i master 3, Giuseppe Iovinelli (Vesuvio Mountain Bike), Salvatore Fratiello (Polisportiva Silenziosa Partenopea) e Carmine Russo (Lucky Team) tra i master 4.

La macchina organizzativa dell’Asd Crocelle Bike si è superata in maniera efficiente senza lasciare nulla al caso: dall’accoglienza al servizio d’ordine lungo il percorso e sui punti strategici per l’assistenza che è stata garantita senza intoppi in ambito medico grazie al dottor Salvatore Addeo ed anche dal Federal Team Bike per il supporto tecnico e meccanico.

I pareri positivi di questa seconda edizione hanno messo alla ribalta non solo il successo e l’aspetto tecnico-sportivo della corsa ma anche la rivalutazione del Bosco delle Crocelle non molto lontano dal centro cittadino di Palma Campania e sconosciuto agli occhi di tanti appassionati delle due ruote e del trekking.

Lo spettacolo è stato d’applauso e l’Asd Crocelle Bike Team può essere fiero del cammino sin qui svolto ma non intende fermarsi per portare un altro grande evento delle due ruote nel paradiso del Bosco delle Crocelle.