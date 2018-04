Napoli, si torna sulla terra per pensare alla Fiorentina Alla ripresa Sarri ha tenuto a rapporto la squadra. Coi viola non sarà semplice

Trasformare l'entusiasmo del pubblico in un carica emotiva in più per vivere nel migliore dei modi questo rush finale ricordando, però, che il primo posto è occupato ancora dalla Juventus. E' questo il diktat del tecnico del Napoli Maurizio Sarri che, alla ripresa degli allenamenti, ha tenuto a rapporto il gruppo non solo per analizzare la partita vinta allo Stadium, ma anche e soprattutto per riportare tutti sulla terra e mantenere alta la concentrazione. Il calendario, del resto, anche domenica prossima propone un appuntamento piuttosto complicato, dal momento che la Fiorentina di Pioli (che vanta una tradizione positiva contro gli azzurri e che esordì tra i professionisti proprio contro il Napoli all'epoca della Salernitana) già all'andata strappò un punto prezioso al San Paolo e si giocherà l'ultima chance per agganciare il treno Europa League. Facile prevedere che il trainer toscano si affiderà ancora a quell'undici ormai consolidato e che sta dando spettacolo in giro per l'Italia ormai da due stagioni, con l'unico ballottaggio in avanti tra un Mertens decisamente in calo in questo girone di ritorno e quel Milik che ha tolto le castagne dal fuoco in diverse circostanze indirizzando sul binario giusto i match apparentemente compromessi contro Chievo e Sassuolo. Da valutare soltanto le condizioni di Marek Hamsik, leggermente affaticato, ma recuperabile per il match di domenica pomeriggio. Sarà in campo anche Mario Rui, terzino accolto con grande scetticismo ad inizio stagione, ma che contro la Juventus ha sfoderato una prestazione di altissimo livello. Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l'agente Mario Giuffredi in merito si è espresso così: “La partita di domenica resterà nella storia e la squadra ha fatto una grande impresa. Mario Rui si sta dimostrando un giocatore di ottimo livello. Sono convinto che possa fare ancora di più, contro la Juventus è stato un momento molto importante della sua crescita professionale perchè aveva contro un avversario come Douglas Costa che non ha fatto praticamente nulla”. Al di là dell'aspetto tecnico, come sottolineato in precedenza, la squadra ha un'arma in più fondamentale: la tifoseria. A Firenze l'attenzione è massima e sarà predisposto un piano d'ordine pubblico di eccellenza per tutelare l'incolumità degli spettatori ed evitare qualsivoglia contatto tra la due curve. Almeno 5mila napoletani costituiranno il dodicesimo uomo in campo e proprio allo zoccolo duro la società ha fatto un bel regalo: il prossimo 4 agosto, all'Aviva Stadium di Dublino, gli azzurri affronteranno il Liverpool in un'amichevole di lusso che sarà trasmessa da un'importante emittente televisiva. La società svelerà i dettagli a stretto giro di posta, ma ha comunicato che i biglietti saranno messi in vendita a partire da venerdì 27 aprile alle ore 12. Un'altra conferma del fatto che il marchio Napoli si sta diffondendo sempre di più a livello internazionale.

Gaetano Ferraiuolo