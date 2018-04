Fiorentina - Napoli: niente biglietti a chi non aspira la "c" Esodo bloccato, ma ci si industria

Una volta erano le 127 e le 126 tutte scassate, coi portapacchi sopra stracolmi per lasciar libero lo spazio nell'abitacolo, che invadevano a frotte prima l'autostrada, poi la frontiera e infine Stoccarda...giusto per creare un curioso gioco cromatico di opposti con le Volskwagen lussuose. L'invasione però nessuno la fermò, né i civilissimi teutonici, né l'Uefa, né questure e osservatori vari: i Napoletani invasero Stoccarda per vedere Maradona vincere la coppa Uefa.



Sarebbe stato pronto un altro esodo, verso Firenze stavolta, senza 127, ma è stato deciso che no, non è il caso.

Si stimavano in un numero superiore ai 10mila i Napoletani che sarebbero andati a Firenze nella trasferta più importante della stagione, ma nella riunione tra forze dell'ordine e società è stato deciso che no, l'esodo non è consentito e che per i napoletani ci saranno solo 2800 biglietti. Gli altri tagliandi rimasti in circolo, circa 10mila, in ogni caso non potranno essere acquistati da chi non abita in Toscana, non ha la fidelity card della Fiorentina, non aspira le “c” e al ristorante ordina Gragnano e non Brunello.

“Ci siamo autolimitati” ha dichiarato il vice presidente viola “ma i biglietti li abbiamo tolti non solo ai napoletani, ma anche ai tifosi della Fiorentina residenti fuori dalla Toscana”, che morivano dalla voglia di sobbarcarsi un bel viaggio per vedere la viola contro il Napoli, in una situazione di classifica quasi priva di suspance per loro... ma tant'è.



Toccherà industriarsi ai sempre fantasiosi napoletani dunque: sembra infatti che nei Caf, oltre al boom di richieste di reddito di cittadinanza, ci sia anche un picco di richieste per fare la residenza a Poggibonsi, provenienti dalla Campania... tant'è che i rumors parlano anche di una possibile candidatura di Cozzolino alle primarie Pd per il candidato sindaco a Poggibonsi. Si vedrà.

Certo è che la chiusura della vendita ai Napoletani ha portato anche alla concreta dimostrazione del teorema di Edward Lorenz sull'effetto farfalla: subito dopo le notizie provenienti da Firenze, infatti, in Campania si è registrato un picco di acquisti di biglietti per Inter – Juve di domani, in fermento anche il mercato parallelo di magliette da calcio, quelle di Icardi e Perisìc, con rigoroso accento sulla ì, sono seconde per numero di vendite settimanali solo a quelle di Koulibaly.

Crisvel