Molinari Ponticelli, derby campano con la Nemesi Castellamare Le stabiesi hanno bisogno di punti pesanti per dare l'assalto alla salvezza

Penultimo appuntamento della stagione del Molinari Ponticelli. La squadra del presidente Rino Nappo è impegnata sul vicino campo di Castellammare di Stabia contro un'altra pericolante della categoria il Link Campus University.

Ne verrà fuori una gara di grande intensità considerato che il team di casa scenderà in campo agguerrito avendo un disperato bisogno di punti per continuare a inseguire una salvezza ancora raggiungibile.

Coach Riccone spiega le difficoltà dell'incontro: "Ci troviamo in uno stato mentale in cui non abbiamo nulla da perdere. Quello che dico alle ragazze è di divertirsi e cercare di fare il meglio che possono. L'obiettivo è quello di uscire dal campo a testa alta. Se le avversarie sono più brave non possiamo che fare i complimenti, ma visto come ci siamo approcciati alla gara di sabato scorso mi aspetto una reazione positiva. Andiamo in campo per onorare l'impegno fino alla fine."



Si gioca nel Palazzetto di Via Napoli a Castellammare di Stabia domani (sabato 28 aprile 2018) alle ore 18, arbitri dell'incontro Dario De Martino e Assunta De Curtis.

Il sestetto stabiese è a quota 27 punti a braccetto con l'Accademia Benevento e con tre lunghezze in meno del Minturno e sei del Chieti, ancora raggiungibile.

Molinari Ponticelli invece è al penultimo posto della graduatoria con 13 punti, chiude la Lazio con un solo punto all'attivo.