Luvo Barattoli Arzano in campo a Roma, Putignano in azzurro Week end importante per la squadra campana

Emozioni di fine stagione per l'Arzano Volley. Mentre la prima squadra di prepara per la trasferta in casa dell'Acqua e Sapone Roma, arriva la bella notizia della convocazione di Nicole Putignano per lo Stage con la Nazionale giovanile. Un risultato che riempie d'orgoglio la società impegnata su tanti fronti, soprattutto nelle giovanili, in questo finale di stagione.

La penultima giornata della regular-season del campionato di serie B1 femminile vede la Luvo Barattoli Arzano scendere in campo a Roma senza assilli di classifica particolari. "Per la prima volta -spiega coach Paolo Collavini- da quando sono sulla panchina dell'Arzano possiamo andare a giocare con l'obiettivo di esprimere bel gioco e cercare di conquistare l'intera posta in palio".

Si gioca nella tendostruttura di Casal Palocco a Roma. Per gli interessati alla trasferta la struttura è ubicata in Via di Casal Palocco n.127. Fischio d'inizio alle ore 16. Arbitri dell'incontro Dalila Viterbo e Tizzanini Ivan.

Sul fronte giovanile c’è grande fermento. La formazione Under 18 si è appena qualificata per la Final Four di Torre Annunziata mentre quella iscritta alla categoria fino ai 16 anni si appresta a giocare in casa le sfide decisive per l’assegnazione del titolo messo in palio dalla Fipav Campania.

Infine c’è l’azzurro. La buona notizia arrivata dalla federazione italiana pallavolo che ha come oggetto la convocazione in nazionale di Nicole Putignano, è stata accolta con grande soddisfazione dal presidente Raffaele Piscopo e ripaga il direttore tecnico Antonio Piscopo che l’ha seguita sul campo. Un premio che ripaga soprattutto l'atleta del grande lavoro svolto in palestra negli anni di pratica sportiva.

Nicole Putignano sarà impegnata insieme alle altre colleghe convocate nello stage in programma ad Ariano Irpino dal 6 all'8 maggio.