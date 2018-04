Le pagelle: Allan ultimo a mollare, Mertens non pervenuto Milik stavolta non incide, Reina limita il passivo. DIfesa da incubo

Prestazione da dimenticare per il Napoli che, a Firenze, perde quasi definitivamente le speranze di vincere lo scudetto. Sarà pur vero che l'espulsione in avvio di Koulibaly avrebbe tagliato le gambe a chiunque, ancor di più dopo il risultato della Juventus di ieri sera, ma in passato gli azzurri avevano dimostrato di saper reagire ad ogni avversità. Oggi, invece, la Fiorentina ha fatto praticamente quello che voleva e ha vinto meritatamente con un punteggio che non ammette repliche. Ecco le pagelle degli azzurri:

Reina 6: nei primi 20 minuti tiene a galla la sua squadra con due interventi provvidenziali, si fa uccellare da Simeone che lo beffa sotto le sue gambe. Stesso copione nella ripresa, quando para il parabile prima di arrendersi alla furia del Chiolito. Non è certo il principale responsabile di questa disfatta...

Hysaj 5: dalle sue parti si aggira un cliente scomodo come Chiesa e soprattutto nel primo tempo viene puntualmente saltato. Nella ripresa, pur non commettendo errori particolari, dimentica di spingere sulla corsia di competenza. Distratto e sfortunato in occasione del 2-0

Albiol 5: il giallo subito al 20' condiziona il resto della partita, ma quando non ha Kpulibaly al fianco sembra meno sicuro e determinato. Simeone è una furia e in area di rigore fa praticamente quello che vuole, rischia di provocare il rigore con un intervento fondamentale, quando temerario

Koulibaly 5: la sua partita finisce ancor prima di iniziare. Dalle stelle alle stalle in 9 minuti

Mario Rui 5: fotografia della partita il battibecco con Insigne dopo l'ennesimo appoggio sbagliato, specchio fedele di una partita tra le peggiori in assoluto con la maglia azzurra. La Fiorentina attacca a piacimento sulla sua corsia di competenza e non riesce a contenere le sfuriate di Benassi

Allan 6,5: nel grigiore generale spicca la performance di un ragazzo che è arrivato in punta di piedi, ma che ha saputo conquistare il cuore della folla. Ultimo ad arrendersi, il primo a crederci: solo applausi per questo calciatore

Jorginho sv

Hamsik 5: come spesso capita nelle grandi occasioni si eclissa e non ne indovina una, abbastanza scontata la sostituzione a metà ripresa

Insigne 5,5: mezzo voto in più perchè, rispetto ai compagni, almeno per un'ora corre e prova a dare la carica. Si muove tanto, un paio di stop "alla Insigne" restituiscono speranza ai tifosi azzurri, ma è serata storta anche per lui

Mertens 5: più colpa sua o di chi continua a schierarlo pur essendo palesemente in calo fisico? Da tempo ombra di sè stesso

Callejon 5: rischia il rosso per proteste, una sola giocata degna del suo repertorio smarca Mertens quasi a tu per tu con Sportiello. A tratti spettatore non pagante

Tonelli 5: ha qualche colpa su tutti e tre i gol della Fiorentina, salva il possibile 2-0 al 5' della ripresa con un intervento strepitoso su Chiesa

Zielinski 5: entra quando il Napoli è ormai tramortito, ma anche lui non è il solito e non riesce ad avere il solito impatto devastante sulla gara

Milik 5: becca un giallo che era quasi arancione, non ha mai l'occasione per tirare in porta

Sarri 5,5: il 3-0 odierno non cancella quanto fatto in questo triennio che tuttavia rischia di chiudersi senza titoli ancora una volta. Rischia quando, in 10, decide di togliere un centrocampista d'ordine tenendo il tridente

Fiorentina: Sportiello 6, Laurini 7, Pezzella 7, Milenkovic 7,5, Biraghi 7, Badelj 6,5, Veretout 6, Saponara 5, Benassi 6,5, Chiesa 7, Simeone 9, Gaspar 6. Pioli 7,5

Arbitro Mazzoleni 6,5

Gaetano Ferraiuolo