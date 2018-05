Ad Arzano le finali regionali under 16 L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 maggio nel Palazzetto di Piazza dei Martiri

La grande pallavolo giovanile ritorna nella città di Arzano grazie alla Final Four del campionato regionale femminile Under 16. La squadra di casa è chiamata a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione, in compagnia di quelli Under 14 ed Under 18. Un triplete che sommato a quello provinciale diede una grossa mano per la conquista del Marchio di Qualità Oro.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 maggio nel Palazzetto di Piazza dei Martiri ad Arzano. La Final Four regionale si aprirà con la prima semifinale. Un match che mette di fronte due scuole storiche dello sport sottorete campano. Il sestetto di Antonio Piscopo deve affrontare quello di Ischia. Si parte alle ore 17.30.

A seguire la seconda semifinale. Alle ore 19.30 si affrontano l’Elisa Pomigliano e il P2P Baronissi. Le squadre che risulteranno essere vincitrici, ritorneranno in campo il giorno dopo alle ore 18.30 per la finalissima. La squadra vincitrice del titolo messo in palio dal Comitato Regionale Fipav della Campania avrà la grande chance di giocare per lo scudetto tricolore alle finali nazionali di Bologna.

Negli ultimi dieci anni, l’Arzano Volley ha conquistato otto titoli regionali. Prima del triplete della passata stagione ha conquistato il titolo Under 14 nella stagione 2015-2016. Primato nei campionati Under 14 ed Under 16 al termine della stagione 2014-2015. Prima ancora c’è stato l’Under 18 nel campionato 2013-2014. La serie è stata aperta nel torneo 2009-2010 con il titolo Under 13.