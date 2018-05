Molinari Ponticelli, ultima gara in B2 La squadra, già retrocessa da tempo, ospiterà Cave al PalaVesuvio sabato alle 17:30

Al PalaVesuvio, sabato alle 17:30, il Molinari Volley Ponticelli lascerà scorrere i titoli di coda al proprio campionato di Serie B2. La squadra di coach Fiorenzo Riccone affronterà Cave onorando il campionato nell’ultima giornata della regular season. Le biancoblù, già matematicamente retrocesse, affrontano una formazione attualmente al sesto posto in classifica e che, in campionato finora, ha dimostrato di avere ottimi numeri.

Coach Riccone ha parlato del percorso affrontato finora più che della partita di sabato: “Il mio percorso è stato molto breve. Dopo quattro gare il campionato era andato, dopo Benevento non ci sono state più speranze. Il mio percorso è stato così breve che non so quanto abbia potuto incidere il mio lavoro. L’impresa era complessa già inizialmente, abbiamo comunque sempre lavorato al massimo privilegiando quella che è la cultura del sacrificio e del lavoro. E’ complicato esprimersi anche a livello emotivo”. Ad arbitrare l’incontro ci penserà la coppia Capobianco e Di Scipio.