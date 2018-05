Luvo Barattoli Arzano aspetta la pericolante Isernia Le molisane vantano il record di gare terminate al quinto set

La settimana della grande affermazione nel campionato regionale Under 16 termina con l'ultima partita di campionato della prima squadra. La ventiseiesima giornata di campionato vede la Luvo Barattoli Arzano ospitare la pericolante Europea 92 Isernia. Per uno “scherzo” del calendario tutte e tre le squadre coinvolte nelle partite che andranno a delineare la parte bassa della graduatoria affrontano squadre della Campania. Da questo lotto di incontri verrà fuori anche il titolo platonico di primatista regionale.

L’Europea 92 Isernia ha vissuto una stagione fatta più di bassi che di alti. Troppa discontinuità unita ad un incredibile filotto di ben otto partite terminate al tie-break (con sette sconfitte). Per restare in serie B1, le molisane dovrebbero espugnare Arzano e sperare nella sconfitta di Cerignola (impegnato in casa dello Scafati) e Santa Teresa che ospita la Fiamma Torrese. Per il discorso della contemporaneità delle gare dell'ultima giornata di campionato, tutte le partite si giocano domani (Sabato 5 maggio 2018) alle ore 15.30. Nella palestra dell'istituto Don Geremia Piscopo. Arbitri dell'incontro: Raffaele Cafaro e Barbara Bonafiglia.