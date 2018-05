Rui Patricio: 20 milioni per un portiere di 30anni? Il sostituto di Reina potrebbe essere il portoghese: ma ne vale la pena?

Sembra che il Napoli abbia scelto Rui Patricio, il portiere dello Sporting Lisbona e della nazionale portoghese, per sostituire Pepe Reina in porta.

Lo spagnolo infatti, 35enne, era da tempo in rotta di collisione con De Laurentiis, per le uscite in generale tipo quella post Real Madrid – Napoli e per quelle che hanno riguardato lui personalmente: “Dovresti concederti meno distrazioni”, gli disse Adl durante una cena, davanti alla moglie Yolanda.

Già lo scorso anno Reina sembrava a un passo dall'addio, pronto a volare a Parigi: l'amore per la città lo spinse a rimanere.

Oggi non c'è nessun dubbio: Reina ha già salutato i compagni nella festa d'addio ed è pronto ad andare al Milan nella prossima stagione.

Il Napoli deve scegliere un sostituto, stante che già ha provato a sostituire Reina con Rafael con effetti nefasti e che neppure Sepe sembra affidabile come titolare.



La scelta sembrerebbe essere caduta su Rui Patricio: 70 partite da titolare nella nazionale portoghese, campione d'europa con i lusitani, 300 partite da titolare nello Sporting Lisbona e in più, l'affare sembrerebbe avere la benedizione del nuovo deus ex machina partenopeo, il potentissimo Jorge Mendes.

Restano parecchi dubbi però: non sull'affidabilità del portiere che è bravo nelle uscite a terra e tra i pali, forse meno in quelle alte. Il gioco del Napoli si basa su un portiere che non sia solo estremo difensore ma soprattutto colui che fa partire l'azione palla a terra, smistando su un lato e sull'altro e che coordini i difensori (Koulibaly con Rafael era disastroso, con Reina è arrivato ad essere il difensore con la valutazione più alta al mondo), Rui Patricio lo è?



Altro problema: Rui Patricio ha 30 anni, che in una fase in cui i portieri arrivano tranquillamente a giocare fino a 40 anni non è un grande ostacolo, ma lo è se viene pagato 20 milioni, ovvero la richiesta dello Sporting. E' una cifra spropositata per un portiere di 30 anni che non ha mai giocato nel campionato italiano.

Certo, nella fase in cui i giovani portieri vengono elevati a padreterni e sparati a valutazioni di 100 milioni, per poi cadere nel dimenticatoio, vedi Scuffet, i 20 milioni per Rui Patricio di certo non sono scandalosi.

Crisvel