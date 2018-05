Scherma, Sciabola: Curatoli sul podio nella prova a squadre L'argento nella gara a squadre cancella la delusione per il nono posto nell'individuale

A meno di un mese dagli Europei di Novi Sad in Serbia, la Coppa del Mondo di sciabola maschile ha fatto tappa a Madrid dove sono andate in scena sia la prova individuale che quella a squadre. C'era grande attesa per gli azzurri, in particolare per il campano Luca Curatoli che era uno dei maggiori accreditati ma alla fine a gioire è stato un altro italiano, Enrico Berrè.

Il campione partenopeo dopo aver superato il cinese Yan per 15 a 10 e il georgiano Bazadze con lo stesso risultato, si è fermato negli ottavi di finale contro il russo Lokhanov. Un ko che è valso all'azzurro il nono posto finale che non l'ha lasciato soddisfatto.

Un po' di delusione espressa anche sul suo profilo Instagram dove ha parlato di mancanza di “concentrazione e grinta”, la cosa che lo ha infastidito di più. Storia completamente diversa, invece, nella prova a squadre dove gli azzurri hanno prima eliminato la Colombia 45-15, poi la Francia nei quarti per 45 a 41 e l'Ungheria in semifinale con un netto 45 a 35. Nell'ultimo assalto il quartetto composto da Samele, Montano, Berré e dal campano Luca Curatoli si è dovuto accontentare della medaglia d'argento perdendo 45 a 41 contro la forte Corea del Sud.

Si tratta comunque di un buon risultato in vista del doppio appuntamento tra giugno e luglio con Europei e Mondiali, anche se nell'ultimo appuntamento dall'1 al 3 giugno a Mosca, Curatoli, che lo scorso anno aveva vinto per la prima volta in Coppa del Mondo proprio in Russia, sarà chiamato a dare risposte importanti per giungere agli appuntamenti clou della stagione con maggiori certezze.