Boni d'argento nella Coppa del Mondo a Lignano Sabbiadoro Il nuotatore del Caravaggio Sporting Village è stato battuto solo dal fenomenale brasiliano Dias

La Coppa del Mondo di nuoto paralimpico è sbarcata per la prima volta in Italia. E’ stata la cittadina di Lignano Sabbiadoro ad ospitare una delle competizioni più importanti e affascinanti che hanno dato la possibilità anche agli atleti italiani di confrontarsi contro i migliori del mondo. E quando si parla di atleti di livello assoluto, è impossibile escludere da questa lista il napoletano Vincenzo Boni.

Il portacolori del Caravaggio Sporting Village di Napoli è riuscito a vincere una splendida medaglia d’argento nei 50 dorso dietro ad un mostro sacro come il brasiliano Daniel Dias, che ha vinto la medaglia d'oro con il crono di 36’’46. Boni, invece, ha chiuso in 47’’05 e sul podio ha preceduto il rappresentante della Repubblica Ceca Petracek Arnost.

Quella di Lignano Sabbiadoro è stata una trasferta importante per il nuotatore campano che è stato una settimana, insieme al suo tecnico Alessio Sigillo, con i compagni di nazionale. A Lignano erano in programma anche le riclassificazioni che per gli atleti paralimpici sono un momento sempre molto delicato. Boni continuerà a gareggiare nella categoria S3 già dai campionati italiani in programma a Palermo dal 22 al 24 giugno, appuntamento che possiamo considerare di preparazione in vista della gara più importante della stagione: gli Europei di Dublino che si svolgeranno dal 13 al 19 agosto a Dublino in Irlanda. Boni si presenterà a questa competizione come uno dei favoriti per conquistare una medaglia visti i risultati ottenuti in questi ultimi tre anni.

Il nuotatore del Caravaggio Sporting Village oggi era ospite al Grand Prix di Napoli dove ha scambiato qualche chiacchiera con un campionissimo come Luca Dotto, mentre da domani tornerà ad allenarsi agli ordini di Alessio Sigillo che avrà il compito di aiutarlo a presentarsi al 100% nel mese di agosto quando si confronterà sul palcoscenico continentale.