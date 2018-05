Adl , 70 milioni per Chiesa: vale quanto il Duomo di Firenze Offerta choc alla Fiorentina

Quando tanto e quanto niente. Il presidente del Napoli è così sul mercato: trattative e acquisti bloccati a volte per pochi spiccioli o cavillucci burocratici, spesso, e a volte offerte faraoniche e aste incredibili. E' un umorale, e si sa, e probabilmente dopo 14 anni di Napoli ha trovato la sua passione vera e irrinunciabile: il giovane Federico Chiesa. Offerte su offerte coi Della Valle che fanno muro per l'enfant prodige viola e De La che continua a spasimare nel tentativo di portarselo a casa. Si utilizzano tutti i mezzi: anche il sopracciglio e il telefono miracoloso di Ancelotti che avrebbe chiamato papà Enrico, suo ex allievo al Parma, pur di convincere il ragazzo a venire a Napoli. L'ultima offerta sembra parte dalla base di 50 milioni di euro cash, quelli che deriverebbero dalla cessione di Jorginho al Manchester City, prevista per la prossima settimana, più due giocatori a scelta tra i vari Rog, Ciciretti, Inglese, Chiriches, Tonelli e Ounas. Insomma, Chiesa sì, ma al prezzo del Duomo di Firenze più o meno. E nonostante la valutazione tutt'altro che improntata al voto di povertà e al concetto di Chiesa di Papa Francesco, il giovane Federico sembra destinato ancora a tenere ben salde le sue fondamenta ipervalutate in terra Fiorentina. E chissà che De La alzi ancora l'offerta, andando contro la sua classica politica di risparmio e parsimonia che oggi viene ulteriormente alla luce grazie a una chicca offerta da Koulibaly.

In un'intervista rilasciata prima dei mondiale il giocatore ha raccontato che il presidente, quando lo prese dal Genk per circa sei milioni di euro (oggi ne vale un centinaio): De La avrebbe voluto uno sconto una volta scoperto che Koulibaly era alto dieci centimetri in meno rispetto a quanto riportato in un portale su internet. Gap di centimetri abbondantemente riempito da Kou coi salti che hanno prodotto gol evitati, gol fatti e anche qualche vittoria importante in trasferte tradizionalmente ostiche.

Si vedrà dunque se l'innamoramento di De La per l'ottimo Federico Chiesa continuerà o se prevarrà la ritrosia dei Della Valle già nel mirino dei supporters viola per la cessione di Bernardeschi alla Juve...peraltro per una cifra molto inferiore di quanto offre De La per Chiesa.

Cristiano Vella