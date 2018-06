Cristiano Ronaldo al Napoli: spunta il nodo diritti d'immagine Si fa largo una fantasia tra i tifosi: naturalmente irrealizzabile

Il titolo è volutamente sfottente. Perché i bookmakers inglesi la buttano lì, altri provano sommessamente ad ammantare di una parvenza di validità l'ipotesi, il resto si divide tra risate e richieste di tso con maggior vigore rispetto alle richieste di reddito di cittadinanza nei caf dopo le elezioni di marzo. Argomento? L'eventuale arrivo a Napoli di un calciatore...o meglio, DEL calciatore. Si tratta di Cristiano Ronaldo, colui che si divide la palma di miglior calciatore del globo, da una decina d'anni, con Leo Messi. Extraterrestri, nessun dubbio.



Nei giorni scorsi Ronaldo ha palesato o quasi l'intenzione di porre fine alla sua avventura coi blancos, dove ha vinto tutto a livello personale e di squadra. “E' stato bello” aveva dichiarato dopo l'ultima finale di Champions vinta contro il Liverpool. Essendo una macchina da soldi che cammina e consuma moltissimo pochissimi sarebbero i club che potrebbero permettersi il portoghese. Tra questi non c'è nella maniera più assoluta il Napoli, ma si sa, questa è una terra in cui spesso si vive di sogni, romanticismi e suggestioni. Le fantasie sono partite quando i bookies inglesi hanno inserito l'ipotesi Napoli tra le possibili destinazioni su cui scommettere soldi. Intendiamoci, la quota è di quelle che si attribuiscono alle imprese impossibili: 1 a 100. Scommettendo 10 euro su Ronaldo al Napoli se ne vincerebbero mille e così via. E' la stessa quota che viene attribuita ad esempio al Crotone di vincere il campionato di Serie A, e che sarebbe assegnata all'ipotesi che Petagna diventasse capocannoniere del campionato italiano. Buttata lì, dunque, sebbene i bookies coi soldi non scherzino e non buttino lì proprio nulla. Qualcuno però si sarà fatto suggestionare dalla cosa, fantasticando sul possibile andare in porto dell'affare ponendo l'amicizia tra Ronaldo e Ancelotti come base della fumata bianca.



I 100 milioni e oltre del cartellino? Ci sarebbero aziende disposte ad aiutare De Laureniis per il ritorno d'immagine che ne deriverebbe. I 30 milioni netti, 60 lordi di ingaggio, ovver circa 7 volte quel che guadagna il più pagato tra i calciatori del Napoli? Si potrebbe fare, grazie anche agli sponsor.

Curiosa poi sarebbe la trattativa per i diritti d'immagine: divertente immaginare De Laurentiis tirarsela col portoghese perché tradizionalmente restio a lasciare i diritti ai calciatori, e il portoghese che prova a spiegargli che solo di diritti d'immagine guadagna forse 3 volte il suo stipendio di trenta milioni...e che quindi De La a quel punto potrebbe anche evitare di pagarlo ma solo lasciargli i diritti, o magari potrebbe essere lo stesso Ronaldo a pagare qualcosa alla società.



Boutade che andrebbero affrontate solo e inevitabilmente con un bel sorriso e con lo spirito con cui si ascolta una barzelletta o una favola, ma che fanno purtroppo breccia nei cuori di tanti, troppi, innamorati.

Certo, si potrebbe usare come parallelo a dimostrare la possibilità seppur remota dell'approdo in azzurro l'ingaggio di Maradona: una banca a finanziarlo e una serie di artifici furbeschi del fantastico Ferlaino...ma erano altri tempi, altre cifre...e non c'era internet.



Cristiano Vella