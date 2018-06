Verdi e Younes non meritano Napoli: non vanno presi Entrambi, pur senza essere fuoriclasse, hanno rifiutato Napoli: a che pro puntarci ancora?

Dovrebbe essere Verdi il primo acquisto del Napoli di Ancelotti. Giubilo e gaudio tra quotidiani e commentatori...senza capirne bene il motivo. 26 anni, di cui solo due buoni in serie A, 25 milioni di euro e un netto rifiuto al Napoli alle spalle, sperando forse in una destinazione più gradita.

Praticamente già comprato a Gennaio il calciatore rifiutò Napoli senza dare grosse spiegazioni, ma lasciando intendere che avrebbe voluto un'altra squadra, Inter o Roma, piuttosto che Napoli.



La soluzione più opportuna sarebbe stata lasciar cadere la cosa, augurare buona fortuna a Verdi e virare sui moltissimi altri calciatori migliori di lui, con curriculum più succoso o con età più giovane e valorizzabile, magari a un prezzo inferiore.

Partendo in particolare dal curriculum: prima apparizione in serie A col Torino, giovanissimo, poi con l'Empoli, 25 presenze e un gol, senza far stropicciare gli occhi praticamente a nessuno. Va in Spagna all'Eibar e non impressiona neppure lì, torna in Italia al Carpi a gennaio e mette insieme 8 presenze e 3 gol che non evitano la retrocessione agli emiliani, infine le due stagioni a Bologna in cui trova la sua dimensione. Buona fisicità, buon tiro, buon dribbling: un giocatore buono sì, ma da media del 7, non del 9 o del 10, e senza esperienze importanti.



C'è da aggiungere poi la questione del rifiuto che non è secondaria: il Napoli non è certo l'Atalanta o il Chievo, con massimo rispetto per due veri e propri miracoli della provincia italiana, e o si sceglie in pieno, o nel dubbio meglio lasciar perdere.

Un discorso che andrebbe fatto anche con l'altro tizio, questo davvero da teatro dell'assurdo, tal Amin Younes, che in cinque mesi ha praticamente fatto tutto, il contrario di tutto e pure qualcos'altro appresso, mettendo in piedi una pantomima patetica che se il calcio fosse un mondo serio dovrebbe essere punita con il divieto all'utilizzo di oggetti sferici vita natural durante e con multe salate pure se si calciano le lattine vuote per strada.

Gente così al Napoli non serve né servono opere di convincimento e corteggiamenti, visto che palesemente non si sta parlando di fuoriclasse... si guardi altrove dunque.

Cristiano Vella