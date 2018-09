Ounas a KK: "Volevo andar via poi Ancelotti mi ha convinto..." L'esterno d'attacco del Napoli ha parlato anche della Champions prossima ad iniziare

Lunga intervista esclusiva quella rilasciata dal giovane attaccante del Napoli Adam Ounas a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco alcuni dei passaggi più interessanti.

Una nota positiva della trasferta di Genova la tua prestazione. Iniziamo a vedere il vero Ounas? "Il mister mi ha fatto entrare per provare a saltare l'uomo ed a fare la differenze. Abbiamo perso, ma tutte le squadre nel mondo perdono".

Come ti stai trovando con Ancelotti? "Lavoriamo bene, il mister prova a parlare con tutti i giocatori. Questa cosa mi dà fiducia, quando un tecnico parla ad i suoi giocatori questi stanno meglio nella testa. Continuiamo a lavorare bene in settimana per giocare tutti bene la domenica".

Inizia un ciclo di partite impegnativo, servirà tutta la rosa. "Ci aspettano tre partite complicate, già da sabato con la Fiorentina e speriamo che sabato sia una bella partita. Vediamo poi come arriveremo alla gara di martedì"

Che bello è stato rivedere a lavoro con voi Ghoulam? "Lui è un mio fratello, è ancora presto per vederlo in campo ma spero torni presto. Abbiamo bisogno di lui".

Dove preferisco giocare? "Anche in Francia ho sempre giocato a destra, preferisco partire da lì anche se c'è da giocare a sinistra mi adatto".

Sei contento delle parole di stima per te spese da De Laurentiis? "L'anno scorso non ho giocato molto, quest'anno ho già fatto la metà dei minuti fatti lo scorso anno. Se continuo a fare bene in allenamento sono pronto ad aiutare la squadra quando entro o quando gioco dall'inizio". Al ritorno dalle vacanze ho parlato con Ancelotti, mi ha detto di restare che avrei trovato più spazio".

Sta per iniziare il cammino in Champions... "Se perdi la prima in un girone così è difficile rimediare, è come al Mondiale. Quindi bisognerà partire col piede giusto. Ho già giocato contro il Psg nella Ligue1, loro sono forti ma anche noi abbiamo una bella squadra e dobbiamo farlo vedere in campo quando giochiamo contro di loro. Al San Paolo non è facile per nessuno, abbiamo dei tifosi bellissimi che ti ridanno la carica quando sei stanco e per questo li dobbiamo ringraziare".

Hai mai giocato contro Malcuit? "Si ci siamo incrociati tre volte, è un giocatore importante se è stato preso dal Napoli. È uno molto fisico, ora deve far vedere le sue qualità all'allenatore in allenamento. Anche io all'inizio ho faticato".

Dove nasce la scelta di restare? "Lo scorso anno non giocavo quasi mai, mi hanno detto che avrei trovato più spazio ed allora ho scelto di restare"

Ti aspettavi la Francia Campione del Mondo? "Pensavo che vincesse il Brasile quest'anno".