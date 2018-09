De Magistris risponde ad ADL: "Mai il Napoli a Bari!" Il sindaco di Napoli replica alle ultime dichiarazioni rilasciate dal presidente del Napoli

Alla provocazione lanciata da ADL ("Ho chiesto all’Uefa di giocare a Bari, a costo di pagare 1000 pullman per il trasferimento dei tifosi di tasca mia"), ha risposto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Non parlo di De Laurentiis – ha spiegato de Magistris – è impensabile e quindi non accadrà mai che il Napoli non giochi al San Paolo”. Poi la stoccata: “E’ anche grave che questo fatto venga soltanto immaginato. Il Napoli gioca al San Paolo”, riportano i colleghi di Repubblica.