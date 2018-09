Da Firenze rilanciano, ADL pazzo di Chiesa Ci sarebbe secondo Il Corriere Fiorentino anche il Napoli sulle tracce di Federico Chiesa

Chiesa è tra i giocatori italiani più richiesti. In Italia, ma anche all’estero. In questi giorni non si fa altro che parlare di un’asta tra Juventus, Inter e Milan. Ma si sa, Federico, fin dal suo debutto in serie A, è un pallino anche del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Quest’estate - si legge sul Corriere Fiorentino - il patron del Napoli ne ha parlato anche con Diego Della Valle, a pranzo a Capri. In realtà il primo estimatore dell’esterno viola è stato Maurizio Sarri il cui addio però non ha fatto raffreddare l’interesse, anzi. Il suo sostituto Carlo Ancelotti lo seguiva da lontano, quando era al Bayern Monaco sognava proprio Federico per ringiovanire le corsie esterne formate da Robben e Ribery. A giugno scorso De Laurentiis ha fatto più di un sondaggio per Chiesa per provare ad accontentare il nuovo allenatore.