ADL apre ai tifosi: ecco le curve a 20 euro per la Champions Il presidente del Napoli ha annunciato il prezzo dei mini-abbonamenti per le tre sfide europee

Un segnale importante dopo le tante polemiche. Aurelio De Laurentiis lo aveva preannunictao ai giornalisti ieri a Belgrado e in mattinata ha confermato alla stampa il prezzo dei mini-abbonamenti per le tre sfide di Champions che si giocheranno al San Paolo, riservando una grande sorpresa ai tifosi con i prezzi contenuti. In particolare la scelta di fissare a 60 euro (quindi 20 euro a partita) rappresenta la volontà di riportare i tifosi allo stadio ed accogliere le richieste di chi richiedeva prezzi più popolari per le curve. Si procederà alla stessa maniera anche in campionato con l'aumento comprensibile dei tagliandi soltanto in occasione delle sfide di cartello.