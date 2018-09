Circuito Next Gen: all’Accademia Napoli 5 vittorie campane Giovani tennisti nostrani in grande spolvero: 2 titoli nel maschile e 3 nel femminile

Ottimo bilancio per il tennis campano giovanile all’Accademia Tennis Napoli, nella tappa conclusiva del circuito giovanile nazionale Next Gen 2018, macroarea Sud Italia (master finale a novembre a Milano). Sono cinque le vittorie ottenute dagli under della nostra regione (e quattro finali): nell’under 16 maschile con Mariano Tammaro, nell’under 16 femminile con Maria Pia Vivenzio sull’altra campana Martina Troiano, nell’under 14 maschile con Lorenzo Peluso sull’altro campano Mattia Salvatore, nell’under 14 femminile con Miriana Galietta sull’altra campana Sara Milanese. Infine, quinto successo con Antonio Marigliano nell’under 10, con la finale di Martina Martinelli nell’under 12, finale che porta a quattro il totale delle finali ottenute dai nostri under. Alla premiazione finale della tappa nazionale del Next Gen organizzata dall’Accademia Tennis Napoli (con oltre 260 iscritti) ha partecipato il presidente del Comitato campano Virginia Di Caterino, mentre durante la settimana si sono alternati i consiglieri.