Il Toro affila le armi, domenica in campo alle 12.30 Allenamento sotto gli occhi del patron Cairo per il prossimo avversario del Napoli

Doppio allenamento al Filadelfia per il Torino: sessione prevalentemente dedicata alla parte atletica al mattino, lavoro tecnico-tattico nel pomeriggio, alla presenza del Presidente Cairo. Solo terapie per De Silvestri, Falque e Soriano. Il Torino tornerà in campo stamattina: in programma un allenamento in orario prandiale, visto che la partita contro il Napoli si giocherà alle 12.30.