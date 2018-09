Il Napoli a secco ma si consola con il dato dei tiri in porta Il record assoluto di dieci conclusioni risale alla gestione Benitez: 10 contro il B. Dortmund

Le occasioni non sono mancate, ma il gol per il Napoli non è arrivato. E così contro la Stella Rossa il match è terminato sullo 0-0, nonostante gli otto tiri nello specchio messi a segno dagli azzurri. Un record nella storia del club in Champions League. Il Napoli, infatti, soltanto una volta nella massima competizione europea aveva calciato di più importante: 10 conclusioni al Borussia Dortmund, ormai cinque anni fa. In quella occasione Lorenzo Insigne, fermato dalla traversa a Belgrado, mise a segno il suo primo gol in Champions: spettacolare, su punizione da circa 30 metri. Anche quella Champions fu dei rimpianti per il Napoli dal momento che i 12 punti raccolti non bastarono per accedere agli ottavi.