De Laurentiis scuote il Napoli: ieri summit a Castelvolturno Il patron azzurro ha fatto visita a squadra e staff tecnico dopo il pari di Belgrado

E' un momento importante nella stagione del Napoli, alla vigilia di un tour de force imponente di sei partite nelle prossime settimane. Ieri il presidente Aurelio De Laurentiis è stato a Castel Volturno. Un faccia a faccia del numero uno del Napoli con tutti i membri del mondo azzurro. Il presidente innanzitutto ha dato vita a delle riunioni di carattere tecnico ed amministrativo con i suoi collaboratori per quanto riguarda i lavori di casa Napoli e la vita del club. Successivamente il presidente è passato con colloqui diretti con lo staff tecnico. In particolare Carlo Ancelotti ed il suo staff. De Laurentiis si è sincerato di tutto a 360 gradi confrontandosi con Ancelotti sulle eventuali esigenze, necessità o lacune da colmare affinchè il lavoro prosegua nel migliore dei modi. Insomma un classico confronto come accade nel corso della stagione. Un faccia a faccia prima della serie ravvicinata di partite, ad incominciare da quella in casa del Torino.