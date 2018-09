Daily Star Il Napoli su Morata. Sarri a gennaio… Secondo il tabloid Inglese Daily Star il Napoli potrebbe fare sul serio

Nonostante un inizio scoppiettante, Alvaro Morata è terminato nuovamente un po’ ai margini del Chelsea di Maurizio Sarri. Solamente un gol e sempre sostituito in questo inizio di campionato per lui che spesso ha dovuto fare spazio a Giroud, indubbiamente più in forma in questo periodo. Spesso, Morata è stato accostato a Juventus e Real Madrid, per un clamoroso ritorno in una delle due squadre. Tuttavia, anche il Napoli nella scorsa sessione di calciomercato ha provato a condurre dei sondaggi ma nulla di concreto. Lo spazio ridotto al Chelsea, potrebbe portare Morata a chiedere la cessione e secondo il ‘Daily Star‘, il club partenopeo potrebbe tentare l’assalto già a gennaio, per trovare il sostituto ideale di Milik. Sullo spagnolo risulterebbe anche l’interesse del West Ham, che gli garantirebbe ancor più spazio, ma il Napoli potrebbe essere una pista più concreta, dati i buoni rapporti tra la società campana ed il Chelsea, risalenti all’affare Jorginho della scorsa estate.