Master Junior Next Gen a Milano, ecco i campani qualificati Appuntamento dal 6 al 10 novembre allo Sporting Club Milano 3

La Federtennis ha reso note le classifiche generali del Circuito nazionale giovanile Junior Next Gen che qualificano i migliori under italiani al Master conclusivo di Milano, dal 6 al 10 novembre allo Sporting Club Milano 3, per le categorie under 10, 12, 14, 16 maschili e femminili. Sono tanti gli under campani che compaiono nei primi cinque delle classifiche finali della Macroarea Sud (con 5 tappe, di cui la prima al TC 2002 Benevento e la quinta all'Accademia Tennis Napoli conclusasi domenica scorsa). Vediamoli nell'ordine.

Under 10 maschile: Giuseppe Catapane, Antonio Marigliano, Federico De Matteo. Under 10 femminile: Claudia Galietta, Ylenia Zocco. Under 12 femminile: Francesca De Matteo. Under 12 maschile: Antonio Lombardi, Tommaso Russo, Luigi D'Alisa. Under 14 maschile: Mattia Salvatore, Lorenzo Peluso, Filippo Sorbino. Under 14 femminile: Miriana Galietta, Francesca De Rosa, Sara Milanese. Under 16 maschile: Mariano Tammaro, Guglielmo Bruno. Under 16 femminile: Mari Pia Vivenzio, Alessandra Bullone, Alessia Tripaldelli.

Gli under dal 6° al 10° posto in classifica generale sono considerati riserve e potranno entrare in tabellone in caso di rinunce.