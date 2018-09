CDM: Meret si allunga lo stop, tornerà tra un mese Se ne riparlerà probabilmente soltanto agli inizi di novembre per l'ex Spal

Non ci sono certezze assolute sulla data del ritorno in campo di Alex Meret, scrive il corriere del Mezzogiorno, che è sparito suo malgrado dai radar dopo la frattura al braccio subita lo scorso 11 luglio. Sono già passati inesorabilmente oltre due mesi: senza che dall’infermeria arrivasse l’atteso via libera per lo sfortunatissimo numero 1 acquistato dall’Udinese. Ancelottisa che per Meret si allunga lo stop e rischia di doverlo aspettare ancora fino alla fine di ottobre, salvo ulteriori complicazioni. Il portiere, continua a sentire dolore al braccio e non ha ancora recuperato del tutto la sensibilità del pollice della mano sinistra, a causa dei fisiologici postumi della operazione (con l’inserimento di una placca di sostegno all’arto) subita. I problemi che continuano ad affliggerlo e avrà bisogno di altro tempo e pazienza per rimettersi finalmente al passo con i compagni e debuttare in maglia azzurra. Se ne riparlerà quasi sicuramente alla fine d’ottobre, se non addirittura all’inizio del mese di novembre. Pure perchè nessuno vuole correre dei rischi inutili. Meret è stato un po’ rassicurato dal consulto segreto della settimana scorsa in Spagna, a Barcellona, in cui è stato escluso il timore di problemi più seri. Ma il portiere ancora non se la sente di tuffarsi (a causa del dolore) e i suoi allenamenti continuano a essere giocoforza abbastanza blandi. Ancelotti da bravo psicologo ha deciso di aggregarlo lo stesso al gruppo per la trasferta di martedì scorso in Champions League a Belgrado, anche se il nuovo acquisto ha potuto partecipare solo in parte alla seduta di rifinitura allo stadio Marakana e ha poi assistito ovviamente dalla tribuna alla sfida con la Stella Rossa.