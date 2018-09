LE AWT FINALS 2018 DEGLI AMATORI: SI GIOCA A CAPRI Il circuito dedicato agli amatori del tennis si concluderà con il master sull'isola azzurra

Sarà l’esclusiva Isola di Capri a ospitare dal 26 al 28 ottobre il Master finale del circuito amatoriale Fit-Tpra che vedrà impegnati 50 giocatori suddivisi in undici categorie: singolari maschili, femminili, doppi, Next Gen e All Star, tutti presenti. Si sfideranno sui campi dello Sporting Club di Anacapri, Circolo attiguo all’Hotel San Michele di Anacapri, una location mozzafiato per premiare i migliori amatori italiani. Gente comune, proveniente da tutta Italia per godersi il frutto di una stagione di sacrifici e successi, arrivata fin qui per vivere un’esperienza indimenticabile.

Mancano ormai pochi giorni al termine della gara annuale che stabilirà i 50 nomi che accederanno al Master finale per giocarsi i titoli amatoriali in un contesto unico con tutto spesato - vitto, alloggio, viaggio - come veri professionisti. I giochi si chiudono il 30 settembre: sarà quella la classifica utile a qualificare i migliori dell’anno. I primi posti sono ormai blindati, ma nelle retrovie ancora alcune incognite possono creare sorprese.

Un sogno che si avvera - Giocare le Awt Finals è un sogno che si realizza. Prendere il treno o l’aereo, imbarcarsi per raggiungere una delle mete turistiche più esclusive d’Italia per andare a giocare un torneo, proprio come i professionisti, è una grande emozione per tutti gli appassionati di tennis come i fighter Fit-Tpra. Tutto ciò grazie alla Federazione Italiana Tennis che intende premiare i più attivi tra i propri tesserati con classifica da 4nc a 4.4, suddivisi nelle diverse categorie, senza dimenticare i migliori All Star, ai quali, durante l’anno, viene data la possibilità di partecipare nella categoria a loro dedicata ai 9 Grand Prix e ai 4 SuperSlam (secondo il regolamento del circuito Fit-Tpra consultabile sul sito www.tpratennis.it).

Il programma - Previsti due giorni di partite in un contesto davvero unico: i giocatori saranno ospitati nel suggestivo Hotel San Michele costruito in una posizione panoramica su uno strapiombo a 300 metri sul mare e vicino al centro di Anacapri. Un albergo storico a 4 stelle con vista sull’intero Golfo di Napoli, realizzato nel 1880 in stile neo-classico e che divenne meta di artisti e intellettuali. I primi furono coloro che ruotavano intorno alla figura di Axel Munthe, il medico e scrittore svedese che scrisse, nel lungo periodo in cui Capri fu suo luogo di ispirazione e residenza, “La Storia di San Michele”. L’opera, che racconta la vita e le vicende dello scrittore-medico sullo sfondo del Golfo di Napoli, è uno dei libri più letti del ‘900 e conferisce ancor più fascino a luoghi già incantevoli.

Non solo tennis - Le partite saranno giocate sui campi dello Sporting Club, circolo attiguo all’Hotel, iniziando con i primi incontri il venerdì pomeriggio per proseguire, dopo le prime scremature, il sabato con le finali. La sera di sabato 27 durante la Cena di Gala, in esclusiva presso lo storico locale della vita notturna di Capri “Lanterna Verde” (nella foto), avverranno le premiazioni dei vincitori. Si tratta di una location inimitabile, scavata nella roccia bianca dell’isola, un luogo dal quale si apre un panorama mozzafiato che, all’imbrunire, si anima di miliardi di luci pronte a illuminare, in lontananza, il golfo di Napoli.

La domenica sarà dedicata alle ultime visite della stupenda Isola di Capri e ai saluti finali. Insomma, sarà un fine ottobre indimenticabile che unisce sport e turismo, passione e amicizia proprio come vuole lo spirito del circuito amatoriale Fit-Tpra. Un circuito che si rivolge agli amatori, dai 15 anni in su, e a tutti quelli che hanno voglia di mettersi in gioco. Per farlo basta iscriversi al sito www.tpratennis.it ed entrare così a far parte della comunity dei fighters di tutta Italia. E cogliendo le grandi opportunità che il circuito offre. Come quella di giocare un Master tra i tesori di Capri.